Золотой юбилей на сцене и в жизни: супружеская пара музыкантов из Павловского Посада отметила 50 лет совместной жизни

Ольгу Константиновну и Александра Анатольевича пригласили в павловопосадскую детскую музыкальную школу, где для супругов прошло торжественное мероприятие. Именно музыкальная школа объединили сердца влюбленных в 1972 году.

Музыкальная школа стала смыслом и судьбой для нескольких поколений семьи Николаевых, олицетворяя их многолетнюю верность высокому искусству и непрерывную связь семейных традиций. В своей поздравительной речи заместитель главы муниципального округа Александр Кулаков выразил признательность юбилярам и пожелал им крепкого здоровья, процветания и неугасающего стремления к сохранению уникального творческого наследия, которое представляет собой их семья.

Супруги Николаевы — творческая династия. Уроженка Ташкента Ольга Константиновна приехала в Москву для обучения в музыкальном училище при консерватории. Александр Анатольевич — коренной житель Павловского Посада. В стенах местной музыкальной школы он встретился с будущей супругой, которая приехала в гости к подруге.

Молодые люди приняли совместное решение о поступлении в Саратовскую консерваторию. 19 июля 1975 года в Павлово-Посадском ЗАГСе они официально зарегистрировали свой брак. В семье родились две дочери, которые продолжили музыкальную династию. Они преподают в Павлово-Посадской детской музыкальной школе. У супругов семь внуков: каждый окончил музыкальную школу или же является ее учеником в настоящее время.