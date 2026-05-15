Золотой стандарт медицины повержен: новое открытие новосибирских химиков спасет миллионы

Новосибирские химики создали новые соединения на базе «Проттремина», которые по эффективности не уступают мировым стандартам лечения нейродегенеративных расстройств. Об этом пишет ТАСС .

Развитие отечественной фармакологии

Специалисты Новосибирского института органической химии имени Ворожцова СО РАН синтезировали перспективные вещества на основе производных препарата «Проттремин». Ранее это лекарственное средство успешно преодолело доклиническую стадию и первую фазу клинических тестов. Исследователи поставили цель структурно изменить молекулу так, чтобы усилить ее терапевтическое действие, поскольку предыдущие попытки модификации часто лишали препарат его ключевых свойств.

Эффективность выше мировых стандартов

В тексте патента отмечается, что полученные соединения проявляют выраженную противопаркинсоническую активность. В ходе испытаний некоторые образцы показали результаты, сопоставимые или даже превосходящие показатели «Леводопы» — препарата, который официально признан золотым стандартом в мировой медицине. Ученые подчеркивают, что им удалось не только сохранить базовые характеристики «Проттремина», но и существенно повысить его результативность.

Результаты тестирования на живых моделях

Проверка новых соединений проводилась на мышах с искусственно вызванным нейродегенеративным процессом. В патентной документации указано, что 2 из 3 протестированных веществ значительно повысили двигательную активность животных. Третий образец показал высокую эффективность в улучшении координации движений. Эти разработки крайне важны на фоне прогнозов ВОЗ, согласно которым к 2050 году количество пациентов с этим диагнозом может достичь 12 млн человек.