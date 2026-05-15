Золотой стандарт медицины повержен: новое открытие новосибирских химиков спасет миллионы
ТАСС: российские химики создали мощное лекарство против болезни Паркинсона
Новосибирские химики создали новые соединения на базе «Проттремина», которые по эффективности не уступают мировым стандартам лечения нейродегенеративных расстройств. Об этом пишет ТАСС.
Развитие отечественной фармакологии
Специалисты Новосибирского института органической химии имени Ворожцова СО РАН синтезировали перспективные вещества на основе производных препарата «Проттремин». Ранее это лекарственное средство успешно преодолело доклиническую стадию и первую фазу клинических тестов. Исследователи поставили цель структурно изменить молекулу так, чтобы усилить ее терапевтическое действие, поскольку предыдущие попытки модификации часто лишали препарат его ключевых свойств.
Эффективность выше мировых стандартов
В тексте патента отмечается, что полученные соединения проявляют выраженную противопаркинсоническую активность. В ходе испытаний некоторые образцы показали результаты, сопоставимые или даже превосходящие показатели «Леводопы» — препарата, который официально признан золотым стандартом в мировой медицине. Ученые подчеркивают, что им удалось не только сохранить базовые характеристики «Проттремина», но и существенно повысить его результативность.
Результаты тестирования на живых моделях
Проверка новых соединений проводилась на мышах с искусственно вызванным нейродегенеративным процессом. В патентной документации указано, что 2 из 3 протестированных веществ значительно повысили двигательную активность животных. Третий образец показал высокую эффективность в улучшении координации движений. Эти разработки крайне важны на фоне прогнозов ВОЗ, согласно которым к 2050 году количество пациентов с этим диагнозом может достичь 12 млн человек.