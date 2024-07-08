«Золотые» и «рубиновые» пары Шатуры поздравили с Днем семьи, любви и верности

Один из самых молодых и светлых праздников отметили в рошальском общественном пространстве «Крестов брод» и городском парке Шатуры. Для некоторых пар день стал особенным, ведь они стали примером самого крепкого брака и высоких чувств.

Праздник устроили в Большой Шатуре в честь Дня семьи, любви и верности. Торжественно и тепло поздравили семейные пары, которые прошли долгие годы вместе плечо к плечу. В парке «Крестов брод» вручили медали «За любовь и верность» Андрею и Наталье Московкиным, а также Владимиру и Валентине Артюхиным. Первые отметят 40 лет брака (рубиновая свадьба), а вторые — уже 50 лет (золотая свадьба). Примечательно, что история знакомства у семейных пар-юбиляров произошла когда-то на танцах.

Развлекались в честь праздника и в шатурском городском парке. Там предусмотрели развлекательную программу для детей и аналогично поздравили семейные пары, прожившие вместе 40 и более лет. Теплые пожелания сказали и для многодетных родителей.

Завершили мероприятие в Шатуре розыгрышем букета ромашек. Приз достался юному Никите, который презентовал милую флористическую композицию маме.