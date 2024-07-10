Золотые и серебряные медали получили 629 учеников Одинцовского городского округа

В 2024 году 399 юных одинцовцев получили золотые медали, 230 школьников — серебряные. Всего было вручено 629 медалей. Данный показатель — не окончательный. В период с 4 по 5 июля 530 обучающихся пересдавали результаты экзаменов, так что количество медалистов может увеличиться. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов в торжественной обстановке поздравил ребят с окончанием учебного года и пожелал легкого старта нового жизненного пути.

«Дорогие наши ребята, родители, педагоги, директора наших учебных заведений, а также сотрудники Управления образования — в этом зале сегодня собралась настоящая элита Одинцовского округа. И для меня огромная честь и радость быть среди вас и каждого поздравить лично. Во-первых, я хотел бы обратиться к выпускникам и стобальникам ЕГЭ, конечно, к нашим золотым и серебряным медалистам. Сегодняшняя церемония называется «Лидеры поколения 2024» и это не просто слова. Свою взрослую жизнь вы начинаете уже доказав, что вы лучшие в учёбе, дисциплине, способности ставить цели и их достигать. Вы талантливые, умные и по-хорошему амбициозные. Гордость своих родителей, учителей и гордость Одинцовского округа», — отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Глава округа пожелал выпускникам самореализовываться во всех сферах жизни, не только в профессиональной. Глава Андрей Иванов поблагодарил сотрудников системы образования муниципалитета и родителей выпускников. Их вклад в развитие молодого поколения имеет важное значение.

«Хотел бы обратиться к нашим учителям, директорам и сотрудникам Управления образования. Вы снова совершили профессиональный подвиг. И сегодня вы можете видеть перед собой результат своих многолетних трудов. Вот они перед вами — уже совсем не дети — «лидеры поколения», в которых вы вложили свои силы, опыт, душу и сердца, а иногда и нервные клетки», — отметил глава Одинцовского городского округа.

С напутственной речью и лучшими песнями выступил депутат от Одинцовского округа, первый заместитель председателя Комитета по культуре Государственной Думы, заслуженный артист России Денис Майданов.

Глава округа отметил, что присутствующие на мероприятии выпускники 11 лет шли к своей цели. Мультибалльник, медалист, выпускник Одинцовской гимназии № 14 Лев Мелехин, который получил 100 баллов по физике и математике, рассказал о сложном пути к достижению своих заслуг.

«Секрет эффективного обучения прост — важно себе поставить цель и к ней идти. А потом все становится ясно. Важно сделать свой выбор. Я, например, поставил себе цель поступить в МГУ или МГТУ им. Баумана. Конечно, буду скучать по одноклассникам. Молодость — это всегда весело. Уверен, в ВУЗе познакомлюсь с интересными людьми, откроются новые возможности, поток знаний. Будет интересно, главное — не сдаваться», — поделился Лев Мелехин.

Нынешний год стал первым, когда выпускники также были награждены медалями «За особые успехи в учении» II степени. Серебряными наградами поощряли тех школьников, кто получил только две отметки «хорошо», а все остальные — «отлично», причем ЕГЭ по русскому языку и еще по одному предмету были сданы на 60 или более баллов.

Церемонии награждения предшествовал парад медалистов. Выпускники прошли по красной дорожке под бурные аплодисменты в сопровождении директоров и педагогов округа. В фойе концертного зала были организованы различные интерактивные площадки, будка для моментальных снимков, фотозоны. Для ребят провели множество мастер-классов, во время одного из которых выпускники учились современным танцам под руководством Евгения Папунаишвили. Также запоминающимся событием стало светодиодное шоу. В финале вечера известная певица Люся Чеботина исполнила свои хиты. По традиции среди медалистов определили «Короля и Королеву бала».