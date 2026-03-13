Золотые лифты и дизайнерские подъезды: что еще ждет переселенцев в новом доме в Дубне

В Дубне с опережением графика возводят 12‑этажный дом для переселенцев из аварийного жилья — он появится на улице Станционной. В новое здание, которое планируют сдать в IV квартале 2026 года, переедут более 60 семей из старой пятиэтажки 1957 года на улице Правды: дом признали аварийным еще в 2019 году.

Строительство идет в рамках программы комплексного развития территории и народной программы Единой России. Строители не только опережают график, но и намерены ускорить работы — для этого введут вторую смену.

По словам главы Дубны, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Максима Тихомирова, в мае с жителями планируют провести осмотр квартир.

«Договорились с жителями, что в мае вместе с ними зайдем в дом, и каждый сможет увидеть свою квартиру. Новое жилье они получат в чистовой отделке, с сантехникой», — подчеркнул он.

К концу марта должны закончить возведение первой секции, а к маю — завершить бетонно‑монолитные работы. Затем строители займутся монтажом коммуникаций, оформлением фасадов, остеклением и подготовкой территории для обустройства. Во дворе установят оригинальную детскую площадку.

Директор строительной компании Иван Корякин отметил, что в проекте использовали новые для Дубны решения: например, дизайнерские входные группы и «золотые» лифты. Фасад дома будет вентилируемым и утепленным, его оформят мелкоформатной бетонной плиткой в соответствии с современными трендами.