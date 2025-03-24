Коллекцию «красивых» госномеров за 50 млн руб. выставили на продажу в Красноярске

По данным издания, продавец предлагает коллекцию из четырех госномеров: К001КК24, К001КК124, К010КК24 и К010КК124. Автор уточнил, что в настоящее время указанные госномера прикреплены к автомобилям. Оформление входит в стоимость.

По данным издания, продавец сообщил, что продаст все номера одному человеку. Стоимость лота — 50 млн руб. Он отметил, что опубликованное им объявление — это не шутка и не розыгрыш. Житель Красноярска попросил не беспокоить с вопросами, которые не относятся к сделке по купле-продаже. В телефонном режиме продавец готов общаться только с потенциальными клиентами.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья продает за 270 тыс. руб. бухаломобиль.