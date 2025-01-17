Зональное первенство Московской области по боксу состоялось в Ивантеевке

В Ивантеевке на стадионе Труд прошло зональное первенство Московской области по боксу.

Председатель Совета депутатов Городского округа Пушкинский Артем Садула рассказал, что совместно с коллегами по депутатскому корпусу посетил престижное спортивное событие. Таким образом почетные гости поддержали молодых спортсменов, которые собрались из всего Подмосковья. Депутаты во время приветственного слова подчеркнули важность событий подобного формата для формирования спортивной культуры в муниципалитете.

«Мы были рады подбодрить ребят и надеемся, что это добавило им особую атмосферу», — отметил Артем Садула.

Председатель Совета депутатов муниципалитета Артем Садула пожелал спортсменам твердости духа, сил и выносливости. Он выразил уверенность, что юных жителей муниципалитета впереди ждет много побед. По мнению депутата, прошедший этап чемпионата раскрыл их потенциал и вдохновил ребят на новые завоевания.