Зонтик за сотни евро? Любители сицилийского солнца разорятся на отдыхе в 2025 году

Отдых на популярных итальянских курортах становится все менее доступным для обычных туристов. Всего за четыре года стоимость аренды пляжного инвентаря заметно подскочила. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации Туроператоров (АТОР).

Совсем скоро отдых на итальянском побережье для местных станет настоящей роскошью. Большинство пляжей принадлежат частным операторам, и цены на базовые услуги продолжают расти.

Всего за четыре года их стоимость взлетела аж на 17%. Сейчас за зонтик и два шезлонга в первых рядах просят в среднем €212. Еще в 2021 году такой же набор обходился в €182.

Хотя на Сицилии цены в этом сезоне повысились всего на 5% (меньше, чем в других регионах). Однако даже такой рост создает некоторые проблемы, в том числе для туристов, и вызывает недовольства.

