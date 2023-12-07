Зоны для катания на лыжах и коньках открываются в Подмосковье

Представители администрации подмосковного городского округа Подольск напомнили, что в парке имени Талалихина заработал каток. В графике его работы предусмотрели бесплатные сеансы для льготников.

Также в представители министерства физической культуры и спорт напомнили, что на территории 56 подмосковных муниципалитетов подготовили ряд объектов для активного отдых зимой. Только протяженность региональных лыжных трасс составит более семи сотен километров. Многие из них оснащены раздевалками и прокатом.

Как отметил министр физкультуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов, на данный момент в регионе уже подготовлено более четырех десятков дорожек для катания на лыжах. Планируется открыть еще полсотни спортивные зоны разной протяженности.

С перечнем всех трасс, которые будут доступны для любителей лыж в этом сезоне, доступны на информационном портале регионального министерства физкультуры и спорта.