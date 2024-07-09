Зоозащитник Шидловский: уголовное дело возбудили по факту изнасилования котят в Подмосковье

В МУ МВД России «Люберецкое» возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными») после смерти котенка, которого изнасиловал неизвестный. Об этом Regions рассказал директор Фонда защиты животных Fondanimals Павел Шидловский.

«Был опрошен первый свидетель, написаны два ходатайства, мы продолжаем собственное расследование», — сказал Шидловский.

По его словам, тело животного направили на экспертизу, о ее результатах пока неизвестно. Отметим, что местная прокуратура поставила ход проверки на контроль. Другие подробности о люберецком зоофиле — в материале Regions.