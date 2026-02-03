Зоозащитники в ужасе: как вашего питомца могут конфисковать по звонку соседа в службу 112

В России могут законодательно закрепить возможность конфискации домашних животных у владельцев за жестокое обращение. Соответствующий законопроект, внесенный группой депутатов, получил концептуальную поддержку правительства, пишет Коммерсантъ .

Для реализации этой меры потребуется внести изменения в Уголовный и Административный кодексы, поскольку в настоящее время в них прямо не прописана конфискация животных как имущества за подобные нарушения. Решение об изъятии должен будет принимать суд, а конфискованное животное планируется передавать в приют.

Параллельно инициатива предполагает создание на базе экстренной службы 112 системы реагирования на жалобы граждан относительно агрессивных животных. Однако эксперты и сами чиновники в ходе обсуждений указывают на непроработанность механизмов. Остаются неясными вопросы о том, какие именно службы будут выезжать на такие вызовы и кто будет координировать их работу.

Зоозащитники критикуют подход, отмечая отсутствие необходимой инфраструктуры. Они указывают на дефицит государственных приютов, куда можно было бы помещать изъятых животных, и на отсутствие четкого понимания, кто и как будет финансировать их длительное содержание.

Ранее сообщалось, что пользователи соцсетей шутят про «Бэтмобиль», замеченный на белорусской таможне.