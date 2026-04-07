ЗОЖ-обман и отравление: названы самые опасные сладости для здоровья

Кондитерская индустрия активно подхватила моду на здоровый образ жизни и похудение, выпустив сотни видов «полезных» сладостей. Однако за красивой этикеткой и пометкой «диетический» иногда скрывается угроза, особенно для детского организма. Член ассоциации нутрициологов России Анна Белоусова в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» перечислила симптомы, которые могут возникнуть после употребления продуктов с сахарозаменителями.

Самым безопасным подсластителем специалисты признают стевию. Это тропическое растение не имеет подтвержденных серьезных побочных эффектов и не оказывает системного негативного влияния на тело человека. Но другие заменители сахара способны нанести реальный урон.

Особую осторожность, по словам нутрициолога, стоит проявить любителям аспартама и цикламата. Эти компоненты, часто встречающиеся в магазинных десертах для диабетиков, создают повышенную нагрузку на почки и печень. Еще более коварны мальтитол, сорбит и ксилит: их использование в сладостях чревато неприятными эффектами со стороны желудочно-кишечного тракта.

Белоусова предупредила, что даже обычные кондитерские изделия при переедании дают симптоматику, схожую с отравлением. Организм сигнализирует о передозировке сахаром весьма красноречиво.

«Может быть дискомфорт в области живота, диарея и даже как бы острые симптомы сахарного диабета. Диабет еще не случается, но может быть и сухость во рту, и повышенное мочеиспускание. У некоторых людей бывают от переедания сладким головные боли», — предупредила нутрициолог.

Таким образом, стремление к полезным десертам без контроля порций и знания состава может обернуться не улучшением фигуры, а внезапным визитом в туалетную комнату или мигренью. Эксперты советуют внимательно читать этикетки и не доверять слепо маркировке «ЗОЖ».

