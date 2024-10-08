Зрелищные «Межрегиональные соревнования ловчих птиц» впервые провели в Можайске

Необычное мероприятие на свежем воздухе провели возле деревни Клементьево в Можайском округе. Там развернули Межрегиональные соревнования, где в естественных условиях показали работу ловчих птиц и мастерство охоты.

В живописном открытом пространстве собрались многочисленные гости и жители округа, опытные охотники, практикующие охоту с соколами и ястребами, а также любители хищных птиц. Участники прибыли из Подмосковья и других регионов России. Самым дальним - оказался житель Пензы, который занимается охотой с птицами уже пять лет. Однако главными звездами события, конечно, стали сами крылатые. Именно они показывали лучшие качества в ходе соревнований.

Помимо самих состязаний организаторы продумали и площадку для гостей. Взрослые и дети с удовольствием фотографировались с хищной птицей на руке, выбирали тематические сувениры, общались с организаторами и охотниками.

Фото: [ Пресс-служба администрации Можайского городского округа ]

После гости смогли насладиться впечатляющими полетами. Каждая птица и ее тренер соревновались по трем дисциплинам: «соколы с кругов», «ястребы в угон» и «соколы, полет на скорость».

Боролись участники не только за звание лучших, но и за кубок Московского Общества Охотников и Рыболовов. Главный приз по итогу состязаний забрал Дмитрий Родионов, второе место в номинации «соколы, полет на скорость» получил Иван Дзюбак. Тройку лидеров замкнул Антон Поляков в номинации «соколы с кругов».

Фото: [ Пресс-служба администрации Можайского городского округа ]

Участники и гости признались, что получили массу впечатлений и с интересом следили за маневрами пернатых. Так как мероприятие такого плана прошло в округе впервые, это оставило еще больше впечатлений как детям, так и взрослым.

Отметим, в Можайском округе и других уголках России охота с ловчими птицами только набирает популярность. Проводятся лекции и мероприятия, охотники и рыболовы активно делятся своим опытом.