«Зритель не успевает понять»: назван новый способ рекламы, которую не могут распознать даже маркетологи

Реклама в разных видах и форматах существует столько же, сколько существует цивилизация, и за это время люди научились находить коммерческий подтекст даже в самых скрытых попытках продать им продукт.

Однако, как рассказала маркетолог Ольга Махотина, наиболее предприимчивые представители индустрии придумывают новые способы, которые подчас не могут распознать даже профессионалы. Так, по ее словам, одним из самых эффективных последних методов рекламы можно назвать реалити-шоу.

«Мы все знаем реалити-шоу, которые показывают жизнь его участников, как они проводят время на экране и за его пределами. Мы увлекаемся людьми, личностями, начинаем невольно интересоваться ими, доверять, поэтому участники становятся лидерами мнений многомиллионной аудитории», — рассказала маркетолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Теперь, по ее словам, все то же самое начали делать в интернете и соцсетях.

«Но маркетологи используют это не для развлечения аудитории, а для рекламы, в которую можно интегрировать различные бренды. За основу берутся качественные бренды, продукция которых дает результат «до-после» за короткий период. Затем лидеры мнений, вовлеченные в бренд, не получая какой-либо финансовой выгоды, становятся участниками реалити-шоу, в рамках которого пользуются товарами производителей и постоянно рассказывают, как их жизнь изменилась в лучшую сторону с появлением того или иного бренда», — добавила эксперт.

По ее словам, участники — настоящие, не подставные люди, которые работают в бизнесе, являются тренерами, дизайнерами, актерами, врачами или заняты в любой другой профессии. Они постоянно рассказывают своей широкой аудитории о жизни в «реалити».

«Таким образом создается узнаваемость, интерес, доказанная эффективность того или иного продукта, подтвержденная анализами, фото до и после. Зритель, в свою очередь, даже не успевает понять, что просмотрел именно рекламу», — уточнила маркетолог.

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