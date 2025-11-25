Зрители в восторге: котельниковский театр покорил жюри спектаклем «Завтра была война» по Васильеву
Фото: [Театр «На стульях»]
Театр «На стульях» из Котельников успешно выступил на финале молодежного фестиваля «Пушкино театральное. Наследники Станиславского». С 17 по 22 ноября коллектив представил спектакль «Завтра была война» по повести Бориса Васильева.
Жюри отметило постановку дипломом и специальным призом «За лучший патриотический спектакль».
Фестиваль проходил при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства информации и молодежной политики Московской области.