Зря старались 21 день: ученые назвали реальные цифры формирования привычки

Исследователи из Перми опровергли известный миф о 21 дне и выяснили, что закрепление нового действия требует гораздо больше времени. Они создали методику, позволяющую предсказать этот период с высокой точностью, пишет Monavista.

Сотрудники Пермского политехнического университета установили, что распространенное мнение о трех неделях, необходимых для закрепления привычки, является ошибочным. В реальности этот процесс глубоко индивидуален и зависит от множества сопутствующих обстоятельств.

Галина Черновалова, одна из авторов работы, разработала уникальный способ прогнозирования, точность которого достигает 95 процентов. Методика позволяет рассчитать, через какой промежуток времени конкретное действие перестанет требовать волевых усилий и войдет в автоматический режим. В течение трех лет исследовательница опрашивала работников различных организаций, проводила тестирования и личные интервью, чтобы понять, какие факторы влияют на скорость укоренения новых навыков.

Анализ показал, что ключевую роль играют пять основных параметров. К ним отнесли физическое состояние человека, его эмоциональный настрой и наличие мотивации, успешность прошлых попыток, поддержку со стороны окружения, а также доступ к нужным ресурсам. Если в прошлом человек легко осваивал новые привычки, а близкие или коллеги его подбадривают, процесс идет значительно быстрее.

На основе выявленных критериев ученые сформировали прогностическую шкалу. Участники оценивали каждый из пяти пунктов по балльной системе, после чего итоговая сумма сопоставлялась с вероятным сроком закрепления привычки. В эксперименте приняли участие 149 добровольцев, которые пытались внедрить в свою жизнь разные практики — от утренней гимнастики до заполнения личного дневника.

Выяснилось, что у подавляющего большинства испытуемых реальные сроки совпали с предсказанными. Наиболее часто привычка укоренялась в интервале от 33 до 71 дня. Умения, которые уже были освоены ранее, возвращались примерно за 14 дней. Полностью новые и сложные действия при неблагоприятном стечении обстоятельств могли потребовать до трех месяцев, однако никому не понадобилось больше 90 суток.

Разработанная методика не имеет российских аналогов и ориентирована на применение в бизнесе, работе с персоналом, коучинге и психологии. Она поможет более реалистично планировать обучение и распределять ресурсы.

