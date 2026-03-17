«Зря уехал»: российский стример перебрался в Испанию и честно рассказал о новой жизни

Известный российский блогер Александр Левин, перебравшийся в Европу, сравнил стоимость жизни за границей и на родине. По его мнению, за аналогичный уровень комфорта в Испании приходится платить непомерно много, пишет Лента.ру.

Популярный отечественный стример Александр Левин, более известный под псевдонимом Nix, поделился впечатлениями от переезда в Европу. Как сообщает телеграм-канал Stream Inside, блогер временно обосновался в Испании, однако местные цены вызвали у него недоумение.

Левин подсчитал, что стоимость товаров и услуг на Пиренейском полуострове в несколько раз превышает российские показатели. По его оценке, для комфортного существования в РФ требуется значительно меньшая сумма, при этом качество обслуживания остается на высоком уровне. В Европе же, по словам стримера, за сопоставимый сервис нужно выкладывать «лютые деньги».

Несмотря на финансовые сложности, выбор в пользу этого королевства был сделан не случайно. Блогер пояснил, что его привлекли мягкий климат и высокое качество местных продуктов. Кроме того, немаловажным фактором стала относительная простота получения испанской визы.