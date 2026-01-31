Зубная фея сменила прописку: российские улыбки начали спасать за полцены в Киргизии

В последнее время среди россиян набирает обороты необычный вид медицинского туризма — поездки в Киргизию для комплексного лечения зубов. Как отмечают местные специалисты, поток пациентов из России стабильно растет. Об этом пишет РИА Новости.

Стоматолог Светлана Еловая пояснила, что приезжие из РФ часто заказывают полную санацию полости рта — масштабную процедуру, включающую лечение, удаление, а при необходимости протезирование и установку имплантов. Одну часть пациентов составляют бывшие граждане Киргизии, которые, даже переехав в Россию и сменив паспорт, предпочитают не искать нового врача, а возвращаются к проверенному специалисту на родину. Другая часть — это россияне, которые едут по рекомендациям, совмещая лечение с возможностью познакомиться со страной.

Ключевым фактором, по словам Еловой, стала доступность и оперативность приема. Пациенты из России жалуются, что в своих городах им иногда приходится неделями искать нужного профильного специалиста, а запись к нему может быть расписана на полгода вперед. В киргизских же клиниках, по ее словам, таких проблем с записью и приемом нет, что делает поездку логичным решением для тех, кто не хочет или не может долго ждать.

