Зубры в дорогу: гигантов увезли из Серпухова для восстановления популяции в России

Десять молодых зубров из Приокско-Террасного заповедника успешно переехали на постоянное место жительства в национальный парк «Смоленское Поозерье», сообщает REGIONS.

Осенний «выпускной» стал важным этапом реализации государственной программы по восстановлению численности краснокнижных животных в России. Почти все переселенцы родились в мае–июле 2024 года и получили имена с единым слоговым кодом — Мунака, Мулине II, Мулубчик и другие. Вместе с ними отправился двухлетний Мусинж, не попавший в прошлогоднюю партию для Вологодской области.

Перевозка мощных животных требовала специальной подготовки — зубров транспортировали в специализированных клетках под постоянным контролем заместителя директора заповедника по разведению Андрея Стефутина и опытных зуброводов.

После благополучной дороги новых обитателей разместили в карантинном вольере урочища Шевелево, где они акклиматизируются перед выпуском на свободу.

Теперь зубры из Подмосковья вольются в местную популяцию из 150 особей, отмечающую в этом году 10-летний юбилей с момента первого заселения. Такие плановые переселения позволяют не только увеличивать общую численность вида, но и создавать устойчивые, генетически здоровые группировки в разных регионах страны.

