Молодежь все чаще заходит в храмы не из любопытства, а в поисках смысла. Настоятель храма Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Федор Бородин в интервью « Абзацу » рассказал, что зумеры стали заметно чаще посещать церковь, и эта тенденция носит глобальный характер. По его словам, существенный приток молодых мужчин фиксируется даже в США.

Священник связал это с тем, что гедонистическая модель существования перестала устраивать молодых людей, и они ищут смысл жизни, находя его при встрече с Богом. Кроме того, по его наблюдениям, в церковь людей все чаще направляют профессиональные психологи, которые осознают границы своих компетенций и понимают, что с духовными проблемами человеку способен помочь именно храм.