Зумеры пошли в храм, а психологи — в сторонку: священник объяснил, почему молодежь выбирает веру, а не гедонизм
Протоиерей Бородин: зумеры стали намного чаще посещать православные храмы
Молодежь все чаще заходит в храмы не из любопытства, а в поисках смысла. Настоятель храма Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Федор Бородин в интервью «Абзацу» рассказал, что зумеры стали заметно чаще посещать церковь, и эта тенденция носит глобальный характер. По его словам, существенный приток молодых мужчин фиксируется даже в США.
Священник связал это с тем, что гедонистическая модель существования перестала устраивать молодых людей, и они ищут смысл жизни, находя его при встрече с Богом. Кроме того, по его наблюдениям, в церковь людей все чаще направляют профессиональные психологи, которые осознают границы своих компетенций и понимают, что с духовными проблемами человеку способен помочь именно храм.
«Есть специалисты, которые прекрасно понимают границы своей компетенции, и людей с духовными проблемами отправляют в храм. То, что психолог не может дать, Бог в церкви дать человеку может», — отметил протоиерей Бородин.