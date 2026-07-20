Зумеры пошли за губами: косметолог сказала, почему молодые мужчины записываются на филлеры

Косметолог Василина Миронова в беседе с « Абзацем » рассказала о заметном росте спроса на коррекцию губ среди мужчин-зумеров. По ее словам, тенденция связана с влиянием социальных сетей, изменением отношения к инъекционным процедурам и трендом на «мягкую маскулинность».

Молодые люди, выросшие в эпоху селфи и фильтров, воспринимают выразительные губы как важный элемент привлекательного образа и стремятся получить такой результат без постоянного использования цифровых эффектов. Ориентиром для них служат блогеры и инфлюенсеры, для которых ухоженные, слегка подкорректированные губы стали модным стандартом.

Миронова также отметила, что современные мужчины все чаще сочетают поиск индивидуальности с требованиями времени: ухоженность и выразительность теперь воспринимаются как показатель самодисциплины, статуса и здоровья, а не слабости. Популярности процедуры способствует доступность: филлеры на основе гиалуроновой кислоты быстро вводятся, дают естественный результат и требуют минимального восстановления, особенно в сравнении с пластической хирургией.