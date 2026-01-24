Зумеры стареют раньше миллениалов: бьюти-ошибки и стресс как факторы

Миллениалы, родившиеся в конце XX века, часто выглядят моложе молодых представителей поколения Z, которым едва исполнилось 25 лет. Как рассказал « Газете.Ru » Артем Дзигуненко, основатель компании «Зельевар», секрет молодости миллениалов кроется в образе жизни, а не только в наследственности.

По его словам, миллениалы росли в эпоху расцвета научно-технического прогресса и массового интереса к здоровому образу жизни. Они первыми начали активно заботиться о коже, использовать уходовую косметику и придерживаться регулярных процедур — масок, пилингов и массажей, ценя постепенное улучшение внешности.

Для зумеров ситуация иная. Интернет стал частью их жизни с раннего возраста, а длительное сидение перед гаджетами сокращает физическую активность. Недостаток сна, высокий уровень стресса и раннее использование антиэйдж-косметики приводят к преждевременному старению кожи. Молодые люди часто увлекаются быстрыми бьюти-экспериментами, перманентным макияжем и посещают косметолога слишком часто.

Образ жизни поколения Z также сказывается на здоровье: многие предпочитают фастфуд, курят электронные сигареты, что отражается на внешности и ускоряет старение. Постоянное использование фильтров в соцсетях формирует так называемое психологическое старение, когда реальность кажется менее привлекательной, а стресс и тревожность усиливаются.

Миллениалы, напротив, пропагандируют спорт, здоровое питание, отказ от алкоголя и табака, участвуют в соревнованиях и сохраняют активный образ жизни. Это позволило им заслужить репутацию поколения, «чувствующего себя хорошо».

Даже стиль одежды отражает разницу поколений. Зумеры выбирают комфорт и неряшливость, что визуально добавляет годы, тогда как миллениалы умеют сочетать практичность и аккуратность, подчеркивая привлекательность. Внешность обоих поколений напрямую связана с внутренними установками и образом жизни.

Ранее сообщалось, что грудные импланты могут разорваться из-за занятий спортом.