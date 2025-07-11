Рэпера Канье Уэста обвинили в изнасиловании и организации секс-трафика

«По словам девушки, однажды он закрыл ее в номере под предлогом обсуждения альбома и заставил лечь с ним в постель. В другой раз ворвался к ней в полотенце, заявив, что ему срочно нужна ее ванная», — сообщил телеграм-канал Super.ru.

По информации издания, новую жалобу подала бывшая ассистентка рэпера. Лорен Пишотта заявила, что певец орально изнасиловал ее. Девушка отметила, что акт произошел против ее желания. По словам помощницы, рэпер обещал карьерный рост в обмен на призыв выполнять его требования сексуального характера. В обновленной жалобе Пишотта заявила о нападении, враждебной рабочей обстановке, торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, нанесении побоев, сексуальных домогательствах, гендерной дискриминации, причинении эмоционального страдания.

«Вы позволяли себе непристойные комментарии в адрес мисс Пишотта, требовали, чтобы она носила обтягивающую одежду, регулярно лапали ее, заставляли смотреть, как вы занимаетесь сексом с другими женщинами, отправляли ей откровенные фотографии», — говорится в жалобе.

По данным издания, рэпер предупреждал помощницу, что в случае отказа от выполнения его требований, она будет уволена. В жалобе также сообщается об угрозах начать в интернете травлю девушки, о мести, о продолжении насилия. По словам адвоката, отказ истца оказывать различные интимные услуги стал поводом для ее увольнения. Однако начались преследования. По словам Пишотты, после подачи первой жалобы давление на нее усилилось.

Ранее сообщалось, что рэпера Пи Дидди признали виновным в перевозке женщин для проституции.