Зверь на дороге: новый китайский кроссовер покорит и города и леса России

В России стартуют продажи стильного кроссовера Jaecoo J6. Модель сочетает тяговитый мотор для бездорожья и городскую управляемость, а также может похвастать сертифицированным салоном, дружелюбным к домашним питомцам, пишет "За рулем».

Семейство китайских автомобилей Jaecoo пополнилось новой моделью — на российском рынке официально дебютирует кроссовер J6. Производитель позиционирует новинку как универсальное транспортное средство, одинаково уверенно чувствующее себя как в условиях мегаполиса, так и на пересеченной местности.

Внешность автомобиля выполнена в строгом футуристическом стиле. Массивная радиаторная решетка с горизонтальными линиями гармонирует с боковыми выштамповками и скрытыми дверными ручками. Стремительности силуэту добавляет козырек над пятой дверью, а спортивный характер подчеркивают серебристые акценты. Оптика спереди и сзади получила лаконичный футуристичный дизайн, который в сочетании с темными литыми дисками создает загадочный образ.

Благодаря панорамной стеклянной крыше интерьер кроссовера визуально кажется просторнее, чем предполагают внешние габариты. Защитная шторка на крыше управляется голосовыми командами. Разработчики ориентировали автомобиль на аудиторию энергичных людей, которые ценят комфорт и гармонию с природой. Для тишины в салоне на высоких скоростях передние боковые окна оснастили двухслойными шумоизоляционными стеклами. Эргономичные передние кресла имеют электроприводы, а также функции подогрева и вентиляции. Обивка выполнена из экологичных и гипоаллергенных материалов с повышенной стойкостью к износу.

Важной особенностью интерьера стала международная сертификация TÜV SÜD по стандартам «pet-friendly». Отделка салона противостоит царапинам от когтей и легко очищается от шерсти и загрязнений. Климатическая установка оснащена фильтрацией воздуха, задерживающей шерсть, что обеспечивает питомцам дополнительный комфорт в путешествиях.

Техническое оснащение включает полуторалитровый мотор мощностью 147 лошадиных сил, который разгоняет автомобиль до сотни за десять секунд. Крутящий момент в 210 Ньютон-метров позволяет уверенно двигаться по бездорожью. Высокой проходимости способствуют геометрические параметры: угол въезда достигает 20 градусов, а съезда — 30. Автомобиль способен преодолевать брод глубиной до 600 миллиметров. Для сложных участков предусмотрена функция прозрачного шасси, позволяющая контролировать пространство под днищем. Подвеска комбинированная: спереди установлены стойки МакФерсон, сзади — многорычажная конструкция.

Кроссовер готов к буксировке прицепа массой до 750 килограммов и способен нести на крыше до 75 килограммов груза, например, две байдарки. За безопасность отвечает прочный каркас кузова с антикоррозийной обработкой и шесть подушек безопасности, сохраняющих давление несколько секунд после раскрытия для защиты при повторных ударах. Электронные ассистенты включают адаптивный круиз-контроль, системы предотвращения столкновений и экстренного торможения, а также помощника движения в пробке.