«Зверский голод и упадок сил»: гастроэнтеролог перечислила завтраки, которые крадут энергию

Терапевт-гастроэнтеролог «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик в разговоре с « Лентой.ру » назвала несколько популярных вариантов завтрака, от которых лучше отказаться, поскольку они провоцируют быстрый упадок сил и вредят здоровью.

Первыми в этом списке оказались сладкие хлопья и шоколадные подушечки. По словам врача, в таких продуктах на 100 граммов нередко приходится 25–35 граммов сахара — это примерно шесть-восемь кусочков рафинада в одной порции. После такой тарелки уровень глюкозы в крови резко взлетает, поджелудочная железа выбрасывает много инсулина, и уже через час-полтора человек ощущает зверский голод и упадок сил, а постоянные скачки сахара со временем ведут к лишним килограммам и инсулинорезистентности.

Вторым крадущим энергию завтраком Чистик назвала кофе с выпечкой, например круассаном. Она объяснила, что сладкие кондитерские изделия содержат большое количество трансжиров, регулярное потребление которых повышает риск инфаркта и инсульта. Кофе натощак при этом раздражает слизистую желудка, провоцирует выброс соляной кислоты, а у людей с гастритом или рефлюксом вызывает изжогу. Кроме того, врач отнесла к вредным вариантам утреннего приема пищи бутерброды с колбасой и плавленым сыром, а также фруктовый смузи.