Звезда «Елок» предупредила своих поклонников о мошенниках

Известная российская актриса Анна Хилькевич предостерегает фанатов от мошенничества в социальных сетях. Об этом поделился портал «Дни.ру»

Хилькевич снялась не только в фильме «Елки», но в других, например, «Остров везения» или «Звоните ДиКаприо!». Но наибольшую популярность приобрела именно после сериала «Универ. Новая общага».

По словам Анны Хилькевич, злоумышленники собирают денежные средства с фейковых аккаунтов от имени актрисы. Она заявила, что ни с кого не собирает денег и попросила фанатов не верить подобным уловкам.

Артистка также посчитала, что важно напомнить подписчиком об опасностях, предостерегающих в интернете. Не зря, мол, существуют определенные правила кибербезопасности в сети. Множество фанатов поблагодарили Анну Хилькевич за то, что она разбудила в пользователях бдительность.