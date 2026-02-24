Звезда фильма «Сталинград» назвала неожиданный недостаток Москвы

Известная российская актриса Мария Смольникова, знакомая зрителям по фильму «Сталинград» и сериалам «Плевако», «Шаляпин» и «Волшебный участок», поделилась неожиданными наблюдениями о жизни в столице. В интервью журналу « Москвич Mag » она назвала недостаток, которого, по ее мнению, Москве остро не хватает — щедрости.

По словам актрисы, для города характерен переизбыток всего, а темп жизни здесь слишком быстрый. Впрочем, быстроту она считает одновременно и преимуществом мегаполиса. Смольникова отметила, что ей нравится московская скорость, а также возможность при необходимости укрыться от суеты в тихом дворике.

«Нравится, что (в Москве) все быстро. А когда нужно, можно спрятаться в тихий дворик», — добавила она.

Вместе с тем в столице, по мнению артистки, не хватает не только щедрости, но и тишины, а также трамваев.