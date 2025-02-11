Звезда «Кадетства» откровенно рассказал о семейной жизни

Актер Александр Головин в интервью «Газете.Ru» рассказал о своем непростом характере, который старается редко проявлять в семейной жизни в определенные моменты.

Головин и его жена-актриса Александра оформили свой брак в 2023 году после нескольких лет отношений. По его словам, личная жизнь идет своим чередом, но, как и у всех пар, у них случаются споры. По словам Головина, он — настоящий бунтарь, хотя готов меняться рядом с женой.

«Но я взрослею, понимаю, что всегда нужно находить компромисс. И считаю, что с девушками, а тем более с женами — спорить бессмысленно. В любом случае ты проиграешь в этой битве», — отметил Головин.

Творческий союз помогает в работе. По словам Головина, они с женой часто советуются по участию в определенных актерских проектах и программах. Решают актеры все вместе и это говорит о сплоченности, которая лишь развивается в паре.

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