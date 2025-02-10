Юра Борисов в образе Пушкина раздавал розы в московском метро
Актер Юра Борисов раздал розы в московском метро перед премьерой фильма
Фото: [Медиасток.рф]
Известный актер Юра Борисов, номинант на премию «Оскар», появился в московском метро в образе Александра Пушкина. Об этом пишет «Говорит Москва».
На станции «Пушкинская» Борисов раздавал розы девушкам, фотографировался с пассажирами и позировал для видео, которые тут же разлетелись по соцсетям. Одна из поклонниц даже сумела чмокнуть его в щеку.
Акция, судя по всему, приурочена к выходу фильма «Пророк. История Александра Пушкина», где Борисов исполнил главную роль. Лента расскажет о жизни великого поэта от юности до последнего дня. Премьера в кинотеатрах состоится 14 февраля.
Совпадение или нет, но именно сегодня в России отмечается день памяти Александра Пушкина. Таким образом, появление Борисова в образе классика стало не только частью промо-кампании, но и своеобразным напоминанием о его культурном и творческом наследии.
Ранее стало известно о том, что Юру Борисова номинировали на «Оскар» за роль в «Аноре».