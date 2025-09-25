Звезда поп-музыки инвестировала в недвижимость Манхэттена

Популярная американская певица Сабрина Карпентер стала владелицей роскошных апартаментов в Нижнем Манхэттене, заплатив за них почти $10 млн. Об этом сообщает New York Post.

Американская исполнительница Сабрина Карпентер приобрела элитную недвижимость в Нью-Йорке за $9,9 млн. Апартаменты расположены в престижном районе Манхэттена и занимают площадь 270 кв. м. Новое жилье включает три спальни, четыре ванные комнаты и просторную гостиную. Также в доме есть четыре террасы общей площадью 90 кв. м и панорамные окна.

В здании предусмотрены дополнительные удобства: персональный лифт, спортивный зал, бассейн и зона отдыха на крыше. Певица смогла приобрести недвижимость со значительной скидкой — первоначальная стоимость объекта составляла $12 млн.

