Звезда «Ревизорро» назвала главный минус отдыха на Мальдивах

Бывшая ведущая программы, Елена Летучая, рассказала о самом главном минусе Мальдивских островов. Об этом сообщает издание «Инфореактор»

По мнению Летучей, россияне очень любят ездить отдыхать на Мальдивы. Но на островах есть одна проблема – это большое количество мусора. Свое мнение бывшая ведущая выразила в соцсетях.

Для нее это не удивительно, поскольку каждый год в страну приезжают примерно два миллиона туристов. Каждый из них ежедневно оставляет после себя больше трех килограммов мусора, что в итоге накапливается в колоссальную цифру и приводит к масштабным загрязнениям окружающей среды.

Летучая попросила подписчиков научиться сортировке мусора, чтобы не превратить Мальдивы в большую свалку.