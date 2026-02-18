Истринская сыроварня вновь оказалась в центре медийного внимания благодаря необычному кастингу. Как сообщает REGIONS , в блоге зоотехника предприятия Анны Овчинниковой развернулась оживленная дискуссия по выбору имени для новорожденной телочки, которая прославилась с первых минут жизни, появившись на свет в необычной «позе супермена».

Малышка, рожденная от коровы по кличке Ласточка, изначально должна была продолжить орнитологическую традицию хозяйства, однако народное голосование внезапно вышло за рамки привычной биологии.

Изначально предполагалось, что имя новой обитательницы фермы будет связано с миром пернатых. Подписчики активно предлагали варианты «Синичка», «Зорянка» и «Колибри», перемежая их экзотическими версиями вроде «Киви» или «Мандаринка». Ситуация приняла неожиданный оборот, когда один из участников обсуждения предложил назвать животное в честь голливудской актрисы Сидни Суини.

Несмотря на очевидный контраст между сельским бытом и голливудским гламуром, идея быстро нашла сторонников. Поклонники этой версии аргументируют выбор тем, что молодая «телка достойна Голливуда», а прямая ассоциация с яркой внешностью и формами актрисы лишь подчеркнет уникальный статус будущей коровы.

Для Истринской сыроварни подобные креативные решения давно стали визитной карточкой. Традиция именования с подтекстом началась с козы по кличке Меркель, которая в свое время сопровождала основателя сыроварни Олега Сироту на официальных встречах в Минсельхозе и даже претендовала на роль невесты знаменитого козла Тимура. Сейчас в хозяйстве уже подрастают телята с именами Айвори, Сойка и Елка. Окончательное решение по «звездной» малышке пока не принято, и интрига сохраняется: останется ли она в рамках семейной «птичьей» преемственности или примерит на себя имя иконы современного кинематографа.

