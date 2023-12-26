Звезда сериала «Кухня» угодил в скандал из-за российского проекта

Актер Виктор Хориняк будет отвечать в суде за нарушение пункта договора, который подписал с создателями фильма «Любви не бывает».

Звезда «Кухни» и «Последнего богатыря» подписал договор, согласно которому исполнит главную роль в новом российском проекте. У актера было время подумать над тем, стоит ли ему брать на себя эти обязательства. Несмотря на согласие и получение аванса, Хориняк передумал в последний момент.

Инвесторы были разочарованы, ведь потеряли большую прибыль. Теперь с Хориняка требуют взыскать пять миллионов рублей неустойки. Соответствующую жалобу направили в суд, пишет издание «Утро.ру».

«Надеюсь, что если господин Хориняк не извлечет уроков из произошедшего, то в скором времени ему выпишут самый настоящий «волчий билет» – запрет на профессию в виде бойкота со стороны профессионального сообщества», – заявил адвокат Молохов.

Однако суд после рассмотрения жалобы принял иное решение: Хориняк заплатит лишь 100 тысяч рублей, а вдобавок погасит все юридические услуги истца на 78 тыс. рублей.