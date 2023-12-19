Звезда сериала «Склифосовский» оказался в больнице

Сын Веры Харыбиной и Игоря Золотовицкого сам обратился в больницу с недомоганием. Врачи нашли у восходящего актера признаки ОРВИ: сильный кашель, температуру и другие проявления. После более тщательного обследования стало понятно, что у Золотовицкого-младшего бронхит, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

Александр Золотовицкий пока останется в больнице для прохождения терапии.

Как напоминают обозреватели, молодой Золотовицкий играл в проектах «Склифосовский», «Ивановы-Ивановы», а также фильмах «Елки-8» и «Союз спасения».

Примечательно, что недавно в больнице оказалась и коллега актера по «Склифосовскому», Елена Плаксина. Ей провели операцию в связи с перитонитом, развившегося на фоне гангренозного аппендицита. В тот же день ее отпустили домой.