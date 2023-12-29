Звезда сериала «Слово пацана» ударил ведущего, назвавшего его «чушпаном»

Необычная ситуация развернулась в шоу стендап-комика Богдана Лисевского, который известен своей способностью вывести из себя кого угодно. В этот раз в программу «Плюшки» пришел актер Рузиль Минкаев.

«Получается, Маратик, ты...Чушпан?» - спросил невозмутимо Лисевский.

После этого вопроса Минкаев подорвался со стула и с ноги ударил ведущего в грудь. Комик свалился и сделал вид, что больше не может встать. Как пишет издание «Утро.ру», на Лисевском специально сделали синяк на лбу и сделали эффект сломанного уха. К тому же, одели в соответствии с духом криминального сериала.

Передача «Плюшки» известна своей абсурдностью, которую выдерживает Лисевский. Так что избиение можно назвать постановочным. Впрочем, это станет известно после выхода полного интервью 31 декабря 2023 года.