Звезда «Ворониных» выдержал трехчасовую операцию по уменьшению желудка
Mash: звезде сериала «Воронины» Дужникову уменьшили желудок
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Известному актеру Станиславу Дужникову была проведена трехчасовая операция по резекции желудка, направленная на борьбу с избыточным весом. Медики стремятся стабилизировать состояние здоровья артиста.
Как сообщил телеграм-канал Mash, у Дужникова было выявлено морбидное ожирение третьей стадии, а также сахарный диабет второго типа. Данное заболевание обусловлено множеством факторов.
Широкому зрителю Дужников знаком по участию в таких проектах, как «ДМБ», «Каменская» и популярный сериал «Воронины».
Ранее сообщалось, что актрисе Камыниной из «Интернов» грозит замена суставов на искусственные.