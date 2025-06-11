Звезда «Ворониных» выдержал трехчасовую операцию по уменьшению желудка

Известному актеру Станиславу Дужникову была проведена трехчасовая операция по резекции желудка, направленная на борьбу с избыточным весом. Медики стремятся стабилизировать состояние здоровья артиста.

Как сообщил телеграм-канал Mash, у Дужникова было выявлено морбидное ожирение третьей стадии, а также сахарный диабет второго типа. Данное заболевание обусловлено множеством факторов.

Широкому зрителю Дужников знаком по участию в таких проектах, как «ДМБ», «Каменская» и популярный сериал «Воронины».

Ранее сообщалось, что актрисе Камыниной из «Интернов» грозит замена суставов на искусственные.