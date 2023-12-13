Звездный некролог 2023-го: Добронравов, Чурикова и еще четыре знаменитости, которых не стало

За последний год Россия потеряла многих видных персон из мира театра, кино и моды.

В 2023 году страна простилась как минимум с шестью именитыми звездами из разных сфер. Особенно многих поразила смерть двух модельеров, ушедших практически друг за другом. Сначала, 30 апреля, стало известно о смерти Вячеслава Зайцева. У него долгое время прогрессировала болезнь Паркинсона, но умер он от внутреннего кровотечения. Модельеру было 85 лет. Похоронили его на Жегаловском кладбище, куда не приехал почти никто из коллег и знаменитостей, даже близкая подруга Алла Пугачева, пишет издание «Утро.ру».

Спустя несколько дней, 2 мая, скончался онкобольной Валентин Юдашкин. Хотя легендарный кутюрье боролся с раком, победить страшное заболевание не удалось. Ему было 59 лет, и последнее пристанище звезды теперь на Троекуровском кладбище. В отличие от Зайцева, Юдашкина приехали проводить в последний путь очень многие из мира шоу-бизнеса и моды. Однако это легко объясняется расстоянием: Зайцева похоронили в родных краях значительно дальше от столицы.

Также в начале 2023 года не стало артистки «Ленкома» Инны Чуриковой. Звезда ушла в результате продолжительной болезни в возрасте 79 лет. Ее супруг прожил на семь месяцев дольше.

Очередным в списке некролога 2023-го стал муж Александры Пахмутовой, Николай Добронравов. Он попал в отделение реанимации, но скончался несмотря на усилия врачей. Ему было 95 лет.

Умерла также советская актриса Вера Васильева, известная по проектам «Сказание о земле Сибирской», «Чук и Гек». Она прожила долгую, активную и полную путешествий жизнь. Ей было 97 лет.

Ирина Мирошниченко также стала потерей для российского театра и кино. Она известна по фильму «Я шагаю по Москве». Звезда продолжала карьеру, но сильно заболела и лечилась на дому. Однако ей стало еще хуже, а после госпитализации спасти ее уже не удалось. Мирошниченко был 81 год.