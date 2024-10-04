Звезду российского кино Александра Збруева экстренно госпитализировали в Москве

Утром в пятницу, 4 октября, самочувствие актера резко ухудшилось. Об этом сообщил телеграм-канал «112».

Известно, что Збруев начал задыхаться и вызвал скорую. Медики оперативно доставили его в одну из московских больниц, где он сейчас находится под наблюдением врачей. Другие подробности не раскрываются. Поклонники Збруева надеются на скорейшее выздоровление любимого актера и народного артиста.

Накануне его дочь также попала в столичное медучреждение, но с симптомами отравления. Известно, что ей стало плохо после того, как она выпила ударную дозу таблеток. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось о состоянии актера Ливанова после перенесенной операции по удалению тромба.