Звезду российского кино Александра Збруева экстренно госпитализировали в Москве
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Утром в пятницу, 4 октября, самочувствие актера резко ухудшилось. Об этом сообщил телеграм-канал «112».
Известно, что Збруев начал задыхаться и вызвал скорую. Медики оперативно доставили его в одну из московских больниц, где он сейчас находится под наблюдением врачей. Другие подробности не раскрываются. Поклонники Збруева надеются на скорейшее выздоровление любимого актера и народного артиста.
Накануне его дочь также попала в столичное медучреждение, но с симптомами отравления. Известно, что ей стало плохо после того, как она выпила ударную дозу таблеток. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.
Ранее сообщалось о состоянии актера Ливанова после перенесенной операции по удалению тромба.