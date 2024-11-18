Звезду сборной России Вадима Евсеева избили в Астрахани после фразы «дай закурить»

На экс-футболиста национальной российской сборной, который сейчас тренирует клуб «Ленинградец» из Санкт-Петербурга, Вадима Евсеева, поздно вечером в воскресенье, 17-го ноября, напали двое неизвестных в Астрахани, передает Baza.

Инцидент произошел по окончанию матча команды Евсеева с местным «Волгарем» в момент, когда тренерский штаб «Ленинградца» направлялся после ужина в отель.

«Двое шли впереди, а Евсеев с заместителем гендиректора клуба сзади. В этот момент к Евсееву подошли двое мужчин и попросили закурить. Евсеев ничего не ответил, тогда они попросили еще раз и после этого брызнули ему в лицо из баллончика», — приводится в публикации.

Как поведал пресс-секретарь «Ленинградца» Георгия Начкепия, когда сотрудники клуба попытались задержать хулиганов, те выхватили нож и ударили ассистента Евсеева — Александра Шмарко по лицу. По счастливой случайности удар налетчиков прошелся по касательной. После чего нападавших удалось задержать и передать полицейским для разбирательства.

«Сам Евсеев, а также Шмарко и заместитель гендиректора клуба сейчас находятся в машине скорой помощи. В настоящий момент их жизни ничего не угрожает. Позже Евсеев сообщил „Базе“, что он находится в больнице», — говорится в сообщении.

К слову, встреча «Ленинградца» с «Волгарем» закончилась голевой ничьей 1-1.

Напомним, 19 ноября 2003 года во время отбора на Евро-2004 Вадим Евсеев забил гол в ворота сборной Уэльса, отпраздновав взятие ворот, позволившее России выйти в финальную часть турнира, крепкой матерной фразой. После этого футболист стал фактически национальным героем.