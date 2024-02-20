Звезду «Великолепного века» Бурака Озчивита встретили в Москве с водкой и караваем

Турецкий секс-символ Бурак Озчивит прибыл в российскую столицу для съемок. Звезду встретили со всеми русскими почестями, преподнеся в отеле хлеб и соль. Сам актер позже даже опрокинул рюмочку, пишет KP.RU .

Бурака Озчивита уже в аэропорту Москвы одолели фанатки. Удивительно, но турецкий актер не отказал ником из них, улыбался и был доволен приезду. Остановился секс-символ в отеле «Украина». Там его встретили со всеми почестями и традициями: актеру спел русский хор, преподнес ему каравай, соль и рюмочку водки. Звезда не стала воротить нос, а спокойно и с уважением попробовала все, что дают.

Известно, что Озчивит приехал на съемки сериала «Основание: Осман», а также выступить на концерте Crocus City Hall. Организаторы мероприятия были в восторге: сам актер оказался приятным, а также не усложнил им жизнь чрезмерно звездным райдером. Брюнет оказался на редкость скромным.

«Ничего удивительного в райдере Бурака мы не увидели. Совершенно банальные вещи, никаких капризов нет. Максимально скромный и приятный человек. Работать с ним очень приятно», — рассказала KP.RU пиар-представитель концертного агентства Елена Бухмак.

Бурак Озчивит стал известен после главной роли в сериале «Королек — птичка певчая». На этих съемках он нашел супругу и смог пробить себе дорогу к славе. Позже он появился в таких известных сериалах как «Черная любовь» и «Великолепный век». Он уже приезжал в Москву не раз. Последний визит состоялся в 2022 году. Тогда, по данным СМИ, его выловила Ольга Бузова, которая настойчиво писала мужчине в соцсетях. В какой-то момент актер ее заблокировал.

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