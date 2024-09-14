Звезды футбола сыграли матч с жителями Балашихи в День города

Среди почетных гостей на стадионе «Орион» присутствовали депутат Госдумы Вячеслав Фомичев, глава Балашихи Сергей Юров и легенда футбола Евгений Алдонин. Праздник спорта также посетила делегация из города-побратима Балашихи – Могилева.

Матч летней серии проекта «Выходи во двор» проводится по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. На поле встретились звезды российского футбола и жители Балашихи – капитаны команд любительской футбольной лиги.

«Сегодня Балашиха отмечает 194-летие. За эти годы город вырос из небольших фабричных поселков в самый крупный муниципалитет Подмосковья. Каждый год благодаря поддержке нашего губернатора и реализации федеральных программ город развивается, появляются новые учреждения спорта, культуры, реконструируются существующие. Стадион «Орион» – очень востребованный объект для микрорайона Железнодорожный. Еще много работы предстоит сделать – в планах реконструкция основного спортивного комплекса. Но уже сегодня у ребят есть возможность заниматься на этом прекрасном поле. Дорогие спортсмены и тренеры, хочется отдельно поздравить вас. Все, что мы делаем на «Орионе», мы делаем для вас, чтобы вы занимали лидирующие позиции не только в Московской области и нашей стране, но и в мире. Вам удачи и новых побед!» - сказал Сергей Юров.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Балашиха ]

Игры со звездами проходили на 4-х мини-площадках. Комментировали матч спортивный журналист и телеведущий «Первого канала» Виктор Гусев и депутат Мособлдумы, спортивный журналист Олег Жолобов.

В этот день каждый желающий под руководством профессиональных тренеров проекта «Выходи во двор» мог попробовать свои силы на интерактивных футбольных площадках: точный футбол, качели «футбольный мяч», панна футбол, «скользкий футбол».

Реконструкцию спортивного комплекса «Орион» в микрорайоне Железнодорожный проводят по губернаторской программе «Спорт Подмосковья» с 2023 года. До конца 2024 года будет завершен ремонт в основном здании физкультурно-оздоровительного комплекса.