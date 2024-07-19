Звезды подарили гостям фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга» мюзикл о любви

Мюзикл «О музыке и о любви» при участии известных российских актеров и исполнителей развернулся на сцене Ледового дворца в рамках программы второго дня фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга». Красивый и интересный формат для гостей подготовила «Русская Медиагруппа».

Музыкальное шоу и трогательная история любви в одном флаконе сопровождались лазерами, декорациями, танцами и гимнастическими пируэтами под потолком. Главные роли исполнили актеры Иван Чуйков и Агата Муцениеце, которые смотрятся в любых проектах настолько гармонично, что поклонники даже подозревали их в романе. Они разговаривали песнями, передавая гостям сюжет и все душевность.

Не обошлось и без участия именитых звезд, знакомых и любимых многими. Ярче песнями фестиваль сделали Лариса Долина, Настасья Самбурская, Григорий Лепс, Николай Басков, Владимир Пресняков и его звездная пассия Наталья Подольская, Юлия Савичева, Дмитрий Колдун, Стас Пьеха и лидер группы «Земляне» Юрий Киселев и многие другие.

Бессменная ведущая мероприятия Елена Север и ведущий утреннего шоу «Русские Перцы» на «Русском Радио» Антон Юрьев рассказывали историю на сцене и комментировали ее развитие.

Отметим, что мюзикл «О музыке и о любви» уже представляли зрителям. Впервые его показали на Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV. Однако для фестиваля изменили повествование, добавив новых событий, героев и песни. Это создало очередной уникальный творческий проект, а не повторение старого.