Звезды проверить, жалобу направить: в Роскачестве объяснили, как не ошибиться с отелем в сезон отпусков

В разгар сезона отпусков туристам стоит особенно тщательно проверять гостиницы перед бронированием. Как рассказал в пресс-центре «Парламентской газеты» руководитель Роскачества Максим Протасов, главным ориентиром должна служить официальная категория объекта размещения. По его словам, после реформы Минэкономразвития система присвоения звезд изменилась, а контроль за качеством стал значительно жестче.

Проверить данные можно через реестр Росаккредитации, где содержится информация обо всех классифицированных гостиницах страны. Там же туристы могут убедиться, соответствует ли заявленная категория фактическому статусу объекта. Если нарушения подтверждаются, организациям грозят строгие санкции вплоть до отзыва аккредитации, что лишает их права работать на рынке.

Перед поездкой специалисты советуют заранее выяснять, какие именно услуги предлагает гостиница: питание, инфраструктуру, условия для отдыха с детьми и дополнительные сервисы. При несоответствии заявленного уровня клиент вправе направить жалобу в профильные ведомства. Кроме того, в России появляются специальные стандарты для семейных гостиниц и отелей, допускающих проживание с домашними животными, — наличие подобных сертификатов может стать дополнительным преимуществом при выборе места отдыха.