«В течение трех лет»: выяснилось, когда человек теряет слух, если ежедневно слушает музыку в наушниках

Мало кто сегодня представляет свою жизнь без наушников. Под любимые песни мы едем на работу и возвращаемся домой, занимаемся бытовыми делами. Однако выяснилось, что регулярное прослушивание музыки в наушниках на полной громкости грозит жуткими последствиями. О них рассказал врач-оториноларинголог Николай Михеев.

Группа риска

По словам эксперта, те, кто каждый день по несколько часов слушает в наушниках громкую музыку, попадает в группу риска.

«Дело в том, что в таком режиме использования наушников серьезно повреждаются слуховые нервы, и это может привести к частичной или полной потере слуха. При условии регулярного прослушивания на полную громкость в течение трех-четырех лет, пациенту грозит потеря слуха», — пояснил медик в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Минимизировать последствия

Тем, кто совсем не может отказаться от любимого занятия, важно хотя бы сделать так, чтобы вред от прослушивания музыки был минимальным.

«Не стоит использовать внутриканальные наушники, потому что они направляют звук точно на барабанную перепонку. Не рекомендуется слушать музыку в наушниках на полную громкость, а также более двух часов подряд и вообще суммарно больше двух-трех часов», — добавил эксперт.

Также, по его словам, лучше пользоваться большими накладными или полноразмерными наушниками, которые закрывают полностью ушную раковину. А музыку слушать следует на 70-80% от максимальной громкости.

Ранее эксперт раскрыл последствия прослушивания музыки в одном наушнике на улице.