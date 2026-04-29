Звезды сцены из 11 стран появятся в телеверсии гала-концерта премии BRAVO

Зал Большого театра, лучшие голоса планеты и атмосфера настоящего праздника — все это теперь доступно не только избранным. В воскресенье, 3 мая, в 23:20 телеканал НТВ покажет эксклюзивную телевизионную версию гала-концерта VIII Международной профессиональной музыкальной премии BRAVO. Зрители увидят то, что происходило 14 апреля на Исторической сцене, не вставая с дивана.

Восьмая церемония вручения премии BRAVO, прошедшая в середине апреля, стала событием мирового масштаба. На одной сцене встретились выдающиеся исполнители из 11 стран — от Бразилии и ЮАР до Китая и Саудовской Аравии. И теперь все великолепие этого вечера телеканал НТР дарит широкой аудитории.

Телезрителей ждет поистине незабываемый вечер. Хедлайнерами церемонии стали звезды, чьи имена известны далеко за пределами классической сцены. Народный артист РФ, лучший бас мира и дважды обладатель премии Grammy Ильдар Абдразаков. Прима-балерина, народная артистка РФ Светлана Захарова. Оперная дива, заслуженная артистка РФ Аида Гарифуллина. Легендарный народный артист СССР Владимир Васильев. А также заслуженная артистка РФ, меццо-сопрано Агунда Кулаева и даже народный артист РФ Дмитрий Маликов, чье имя давно вышло за рамки одного жанра.

За настроение и атмосферу в этот вечер отвечали бессменная ведущая премии BRAVO — актриса и певица Елена Север, а также шоумен, известный зрителям по шоу «Маска», Вячеслав Макаров. Их дуэт на сцене обещает быть таким же ярким, как и выступления номинантов.

Телеверсия гала-концерта — это не просто трансляция награждений. Это возможность познакомиться с богатым культурным наследием стран-партнеров. Среди участников телешоу: пианист из Китая Жуй Мин, тенор из Саудовской Аравии Марван Фаги, южноафриканская электроскрипачка Наоми Тагг, египетский гобоист Мохамед Салех, а также артисты из Казахстана, Киргизии, Ливана и Беларуси.

Особый сюрприз приготовлен в Год единства народов России. Впервые премия BRAVO познакомит зрителей с самобытным искусством регионов страны. Свое уникальное видение классических произведений представят солисты Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия), Татарского театра оперы и балета и Севастопольского театра оперы и балета. Не пропустить этот вечер стоит всем, кто хочет прикоснуться к прекрасному, не выходя из собственной гостиной.