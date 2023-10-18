Звезды у плиты: раскрыты кулинарные таланты иностранных знаменитостей

Иностранные знаменитости удивляют большим списком талантов: многие из них поют, танцуют и владеют потрясающей актерской игрой. Но некоторые из них подтверждают фразу «Талантливый человек талантлив во всем».

Рассказываем о звездах, которые умеют готовить.

Снуп Догг

Не все знают, но знаменитый американский рэпер Снуп Догг умеет не только записывать популярные треки, но и готовить. Он даже участвует в съемках кулинарного шоу.

Фото: [ Henning Kaiser/dpa/picture-alliance/TASS ]

В 2018 году Снуп даже выпустил собственную кулинарную книгу. Названия блюд рэпера часто шутливо отсылают к хип-хопу и гангстерской культуре.

Джессика Альба

Американская актриса Джессика Альба несколько лет назад призналась, что любит готовить и экспериментировать с рецептами. По ее словам, она любит удивлять свою семью вкусными и необычными блюдами.

Фото: [ Evan Agostini/AP/TASS ]

Больше всего Альба любит ризотто с трюфелями и грибами, курицу с прошутто и томатную брускетту с тайским базиликом.

Риз Уизерспун

Звезда фильма «Между небом и землей» Риз Уизерспун тоже увлекается кулинарией. Она часто публикует фото своих блюд в социальных сетях.

Фото: [ Willy Sanjuan/AP/ТАСС ]

Уизерспун настолько увлечена вкусностями, что даже прикрепила несколько любимых рецептов к автобиографии «Whiskey in a Teacup».

Жерар Депардье

Французский актер Жерар Депардье проявил себя не только на съемочной площадке. Оказывается, артист силен в домашней и высокой кухне.

Фото: [ Frederic Kern/Zuma\TASS ]

Интерес к кулинарии побудил его открыть несколько ресторанов и даже выпустить кулинарную книгу. В ней он собрал свои излюбленные французские рецепты.

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