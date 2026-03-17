Звон мечей и сырная история: что покажут в древнем замке под Калининградом

Север Калининградской области готовится к туристическому буму. В замке Рагнит в Немане анонсировали создание ежегодного историко-гастрономического фестиваля, который будет проходить каждый август. Об этом «Русскому Западу» сообщили организаторы проекта.

Первым ласточкой станет фестиваль «Энергия Рагнита», который пройдет уже в августе 2026 года. Мероприятие обещает стать настоящим погружением в средневековье. Гости тевтонской крепости услышат звон мечей и скрежет доспехов — в программе заявлены бои исторического фехтования. Реконструкторы воссоздадут быт эпохи Тевтонского ордена: замковый двор наполнится крестьянами, ремесленниками и знатью.

Для желающих прикоснуться к истории организаторы подготовили конкурсы средневековых костюмов и танцев. Также гостей ждут игры, в которые играли во времена великих магистров и мятежных пруссов. Гастрономическая часть фестиваля будет тесно связана с локальным продуктом — в центре кулинарных событий окажется местный сыр.

Историческая справка

Замок Рагнит — уникальный памятник средневековой фортификации. Он был основан Тевтонским орденом в 1289 году на месте прусской крепости Раганита. Строительство каменной крепости завершилось в 1409 году, и она представляла собой мощное сооружение почти квадратной формы с внутренним двором 31 на 31 метр и часовой башней высотой 25 метров.

В 1825 году замок перестроили под Восточно-Прусскую тюрьму, которая просуществовала здесь до 1945 года. После Второй мировой войны крепость получила значительные повреждения и долгие годы находилась в руинированном состоянии.

Замок известен не только своей историей, но и кинематографом: на его руинах снимали эпизоды фильмов «Двадцать дней без войны» Алексея Германа, «Солдат и слон» с Фрунзиком Мкртчяном и «Я — русский солдат» Андрея Малюкова.

В 2019 году замок взял в аренду инвестор Иван Артюх. С тех пор силами бизнесмена и волонтеров здесь ведутся масштабные работы по сохранению и восстановлению объекта. В реконструкцию вложено порядка 320 миллионов рублей, в том числе по региональной программе вовлечения объектов культурного наследия в экономический оборот. Уже в июне 2026 года замок откроется для посетителей — здесь появятся таверна, музей доспехов, музей керамики и концертная сцена.