«Звонил отчиму с мольбой о помощи»: россиянка задушила собственного сына из-за того, что он ее раздражал

В Симферополе местная жительница задушила своего девятилетнего сына за то, что он просил еды. Об этом со ссылкой на телеграм-канал Mash сообщила «Газета.Ru».

По предварительной информации, россиянка жестоко расправилась с собственным ребенком из-за того, что он ее раздражал и постоянно просил есть.

Соседи семьи рассказали, что женщина в последнее время сильно изменилась внешне и заметно похудела. Ее сын хорошо учился в школе, а местные жители часто подкармливали ребенка и давали ему одежду.

Незадолго до трагедии мать постоянно звонила своему сожителю и жаловалась на поведение мальчика, открыто угрожая его убить.

Перед расправой ребенок сам позвонил отчиму и попросил о помощи. Когда мужчина пришел в дом, он обнаружил пасынка уже без признаков жизни. Женщина в этот момент колола тело ребенка вилкой, проверяя, жив ли он.

По информации телеграм-канала, незадолго до убийства россиянку выписали из психоневрологического диспансера. После инцидента ее снова отправили туда. По факту случившегося проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

