«Звонил отчиму с мольбой о помощи»: россиянка задушила собственного сына из-за того, что он ее раздражал

Mash: в Симферополе мать задушила девятилетнего сына из-за просьбы о еде
В Симферополе местная жительница задушила своего девятилетнего сына за то, что он просил еды. Об этом со ссылкой на телеграм-канал Mash сообщила «Газета.Ru».
По предварительной информации, россиянка жестоко расправилась с собственным ребенком из-за того, что он ее раздражал и постоянно просил есть.
Соседи семьи рассказали, что женщина в последнее время сильно изменилась внешне и заметно похудела. Ее сын хорошо учился в школе, а местные жители часто подкармливали ребенка и давали ему одежду.
Незадолго до трагедии мать постоянно звонила своему сожителю и жаловалась на поведение мальчика, открыто угрожая его убить.
Перед расправой ребенок сам позвонил отчиму и попросил о помощи. Когда мужчина пришел в дом, он обнаружил пасынка уже без признаков жизни. Женщина в этот момент колола тело ребенка вилкой, проверяя, жив ли он.
По информации телеграм-канала, незадолго до убийства россиянку выписали из психоневрологического диспансера. После инцидента ее снова отправили туда. По факту случившегося проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
