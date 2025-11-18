«Сидела с закрытыми глазами»: в Балашихинском суде избрали меру пресечения матери, обезглавившей собственного сына

В Балашихинском городском суде прошло заседание по избранию меры пресечения 31-летней Елене Цуцковой, обвиняемой в жестоком убийстве своего шестилетнего сына.

Как передал телеграм-канал Baza, судебное заседание состоялось в закрытом режиме, однако во время перерыва журналистам ненадолго разрешили войти в зал.

На видео, распространившемся в Сети, видно, что обвиняемая вела себя спокойно и молчаливо. Женщина сидела с закрытыми глазами, не отвечала на вопросы и лишь изредка пила воду из пластикового стаканчика.

По решению суда, Цуцкова будет находиться под арестом до 16 января 2026 года — до следующего судебного процесса.

16 ноября в Гольяновском пруду Москвы нашли голову ребенка. В ходе расследования по подозрению в совершении преступления была задержана мать мальчика. Женщина дала признательные показания.

Впоследствии россиянка отказалась от своих первоначальных показаний. По имеющейся информации, задержанная имела проблемы с психическим здоровьем и принимала лекарственные средства в сочетании с наркотическими веществами.

