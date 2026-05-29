Звоните спокойно: МЧС экстренно опровергло введение запретов на гаджеты на АЗС

Спасательное ведомство экстренно вмешалось в обсуждение новых правил для автомобилистов. Сведения об «черных списках» и запретах на звонки у бензоколонок официально названы фейком, не соответствующим действительности.

Официальная позиция МЧС: нормативная база не меняется

МЧС России выступило с официальным заявлением, полностью опровергнув распространившуюся в СМИ информацию о введении жестких ограничений на использование смартфонов на территории автозаправочных станций. Как сообщили агентству ТАСС в пресс-службе ведомства, министерство не вводило и даже не рассматривает подобные инициативы.

В министерстве подчеркнули, что появившиеся слухи о блокировках колонок и наказаниях для водителей с начала лета являются ложными.

На каких правилах сейчас работают автозаправки

В ведомстве напомнили, что вся деятельность российских нефтебаз и розничных АЗС в сфере пожарной безопасности строго регламентирована и не требует экстренных корректировок с 1 июня.

Действующие документы, регулирующие порядок на АЗС:

Правила противопожарного режима в РФ. Утверждены постановлением Правительства России еще в 2020 году. В них нет пунктов, запрещающих клиентам держать в руках или использовать личные гаджеты.

Профильный Свод правил:.Документ «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» действует в неизменном виде с 2014 года.

Таким образом, разговоры по телефону, отправка сообщений и использование любых мобильных приложений на территории заправочных комплексов остаются абсолютно законными как внутри автомобилей, так и на улице возле топливных островков.

Откуда взялся слух об ограничениях

Волна публикаций о возможных санкциях для разговорчивых водителей поднялась после заявления управляющего партнера адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирины Гребневой.

Юрист утверждала, что МЧС совместно с крупными топливными операторами якобы собираются ужесточить правила из-за рисков возникновения статической искры от мобильных устройств. В распространяемом фейке утверждалось, что с 1 июня нарушителям гаджетов вне салона авто будет грозить моментальный отказ в обслуживании, аннулирование оплаты и внесение госномера машины в «черные списки» частных АЗС. Официальный ответ МЧС полностью аннулировал данные предположения.